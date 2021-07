Volley Marcianise. Riconferma anche per Giuseppe Bizzarro

Anche Giuseppe Bizzarro continuerà a vestire la maglia del Volley Marcianise. Il libero prolunga così la sua permanenza nella società dove ha mosso i primi passi da atleta.

“E’ un sogno che si realizza perché sono in questo club da quindici anni e non potevo chiedere di meglio. Fin da bambino speravo che un giorno potessi giocare in serie A e il massimo sarebbe stato al fianco di Simmaco Tartaglione con cui sono cresciuto. E’ una gioia che non si può descrivere e ringrazio la società e staff tecnico per l’ulteriore fiducia datami. Ci attende una gran bella stagione in cui speriamo di poter raggiungere una comoda salvezza. Personalmente mi farò trovare pronto dal coach e darò il mio contributo sia negli allenamenti che in campo la domenica. La serie A3 a Marcianise corona anni di sacrifici da parte dei nostri presidenti e mi aspetti un sostegno valido da parte degli imprenditori locali perché parliamo di un qualcosa che mai nessuno era riuscito a fare in città. E sono orgoglioso di far parte di questo progetto”.