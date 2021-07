Volley A3, esordio in trasferta per Marcianise

Sorteggiati i calendari di serie A3 che ai nastri di partenza vedrà per la prima volta nella sua storia anche il nostro club. L’esordio sarà in trasferta per il Volley Marcianise impegnato sul campo del Modica il 10 ottobre.

Sette giorni più tardi il debutto casalingo contro l’Aci Castello quindi nuovamente fuori casa a Sabaudia. Il 31 ottobre primo derby campano contro l’Ismea Aversa. Poi nell’ordine Galatina fuori, e derby con Massa intervallato dal turno di riposo del 14 novembre. Doppio impegno pugliese prima a Lecce poi Casarano tra le mura amiche. Nel turno infrasettimanale dell’Immacolata derby con Ottaviano per poi tornare a viaggiare a Viterbo contro la Tuscania. Palmi e Marigliano chiuderanno il 2021 e si tornerà in campo con la prima di ritorno il 9 gennaio.

“Fino a quando non verranno comunicate tutte le rose – esordisce l’allenatore Francesco Racaniello – sarà difficile avere un quadro definito del girone. Ci aspettano subito due siciliane di cui la prima a Modica che saggerà subito le nostre metodologie di organizzazione logistiche. Prima o poi le dovremo affrontare tutte, ma nel complesso è un cammino piuttosto vario con avversarie più attrezzate al salto di categoria e altre meno”.

In programma ben quattro derby il primo il 31 ottobre contro Aversa: “Sarà una bella sfida molto sentita sia da una parte che dall’altra. Ma sia i derby sia le altre le incroceremo perciò bisognerà farsi trovare pronti”. Il club è già attivo dal punto di vista logistico e il direttore sportivo Clemente Pesa commenta così il cammino dei biancoblù: “Affrontiamo subito la prima trasferta più lunga del girone così ci togliamo il pensiero (ride). L’altra a Catania la seconda di ritorno a Catania e direi che è andata piuttosto bene. Siamo stati fortunati a dicembre a giocare contro Ottaviano e Marigliano 8 e 26 dicembre. La forza dei nostri avversari la misureremo strada facendo, ma sulla carta a ottobre ci misureremo subito contro una pretendente alla promozione come Aversa che testerà il nostro stato di forma”. Infine una battuta sulle formazioni campane: “Detto di Aversa che lotterà per la vetta, poi siamo tutte più o meno sullo stesso livello. Dipenderà anche dall’esperienza dei roster e per quel che ci riguarda abbiamo atleti che già conoscono la serie A. Speriamo solo di iniziare bene perché ci consentirebbe di aumentare quell’entusiasmo e quella voglia di stupire necessari in questa stagione”. Nelle prossime ore il club annuncerà gli ultimi innesti nella formazione di coach Racaniello.