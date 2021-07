Angelus al balcone in piazza San Pietro per Papa Francesco, rientrato mercoledì dopo l’operazione chirurgica al colon. Nel suo discorso ai fedeli, radunati in piazza San Pietro, ha espresso vicinanza per il dramma delle alluvioni in Europa, un appello per la pace in Sud Africa ed infine si è stretto al popolo cubano, che sta conoscendo nuove aspre tensioni tra proteste anti governative e repressioni.