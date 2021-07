(VIDEO) Mancini annuncia la formazione prima della finale: “Non ho niente da dirvi più, sapete cosa dovete fare”

E’ il giorno della finalissima degli Europei di Wembley tra Italia – Inghilterra, anche in un momento fatto di ansie e paure, il ct Roberto Mancini trova il tempo per smorzare la tensione: “Gigio, Dilo, Leo, Giorgio, Spina…” poi torna a dettare la formazione titolare. Cancella il nome di Spinazzola, dopo qualche risata, e si riparte: “Emerson, Jorgio, Marco, Bare, Ciro, Lorenzo e Federico. Non ho niente da dirvi più. Voi sapete quello che siete, non siamo qua per caso. Siamo noi padroni del nostro destino, sapete cosa dovete fare”.



Molto altra ancora del viaggio verso Wembley sarà nella ‘seconda parte’ della docu-serie ‘Sogno Azzurro’, in onda giovedì alle 20,30 su Rai1.