(VIDEO) GKN, Firenze abbraccia lavoratori: Santa Croce gremita manifesta

Tutta la solidarietà, la vicinanza, perfino l’affetto e la commozione condensati e cristallizzati in una piazza. “Firenze difende il lavoro”, è il titolo di una Santa Croce gremita. Nel giorno dello sciopero generale e dell’adunata voluta dai sindacati per dire di ‘no’ ai 422 licenziamenti dello stabilimento di Campi Bisenzio, gli applausi sono tutti per gli operai e i dipendenti della Gkn. Che arrivano in corteo aperto da un maxi striscione con su scritto il loro motto, ripreso dalla Resistenza, “insorgiamo”, con le magliette del collettivo di fabbrica, i tamburi, i fischietti e i fumogeni, cantando la loro rabbia e la loro speranza, come hanno già fatto la scorsa settimana per cinque ore sotto la Prefettura, durante il primo tavolo convocato dal ministero per lo Sviluppo economico. Entrano stretti tra loro, con catene di abbracci, e con le loro famiglie.

“Siamo entrati in piazza con la bandiera dell’Anpi e quella originale della brigata Sinigaglia perché i ventenni bui a volte capitano nella storia, ma c’è un giorno in cui finiscono. E io non so se questo è il giorno, ma so che abbiamo l’obbligo di provare a insorgere, di provare a trasformare questa lotta in una mobilitazione più generale, altrimenti non ci salviamo. E Firenze suoni la Martinella per dire che entriamo in guerra e che bisogna liberarsi. Insorgiamo insieme”, grida Dario Salvetti, della Rsu aziendale. Ci sono in forze i vertici territoriali di Cgil, Cisl e Uil, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, i sindaci di Firenze e Prato, Dario Nardella e Matteo Biffoni, e con loro i primi cittadini e i gonfaloni dei 42 comuni della Città metropolitana. Ci sono i partiti e le associazioni, anche quelle che in questi giorni hanno offerto mani e braccia alla causa: cucinando e portando i pasti, ad esempio. Perché nello stabilimento di Campi Bisenzio il presidio va avanti giorno e notte e “da lì non uscirà neppure una vite”, garantiscono i lavoratori anche oggi. L’azienda, guidata dal fondo Merlose, “è scappata. Noi restiamo lì, in presidio”, garantiscono gli operai.

(Dig/ Dire)