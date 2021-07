(VIDEO) ‘Due ruote’ ancora nel mirino dei Carabinieri alla Sanità

Ancora controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nel rione Sanità per garantire il ripristino della “normalità dei comportamenti” e per contrastare l’illegalità diffusa. Ogni giorno i militari motociclisti del Nucleo Radiomobile di Napoli, insieme a quelli della Compagnia Stella, stanno intensificando la presenza visibile sul territorio, ponendo la massima attenzione sul comportamento incosciente e negligente degli automobilisti ma soprattutto dei “centauri” che quotidianamente sfrecciano tra le strade del rione senza adottare buonsenso e precauzioni che possano salvare la loro vita e quella degli altri.

Negli ultimi 11 giorni sono stati fermati e controllati 181 veicoli: 295 le contravvenzioni al cds notificate. Una media impressionante che statisticamente si tradurrebbe in quasi due sanzioni per ogni veicolo (1,62 sanzioni per ogni veicolo). Quelle più “gettonate” ancora la guida senza casco e quelle per mancanza di copertura assicurativa.



Sempre più pesanti i dati su fermi e sequestri amministrativi, provvedimenti che possono convivere e possono essere applicati contemporaneamente sul medesimo veicolo: in totale ne sono stati eseguiti 189. Anche qui il numero delle sanzioni supera quello dei veicoli, tracciando uno scenario preoccupante.



4 le persone denunciate guida senza patente, 2 i minori denunciati per ricettazione. Questo bilancio fa il pari con quello che ripercorre le due settimane antecedenti al 21 giugno scorso: 378 sanzioni al cds e 247 provvedimenti che hanno limitato la circolazione ai veicoli controllati. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.