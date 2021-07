(VIDEO) Covid, Rezza: “Casi aumentano ma meno velocemente. Terza dose vaccino? Probabile per fragili e immunodepressi”

“I casi aumentano ma meno velocemente delle scorse settimane”. Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, intervenendo alla conferenza stampa settimanale sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia, che si è svolta oggi al ministero.

“In Gran Bretagna adesso l’incidenza si è pressoché dimezzata, così come in Olanda. Difficile prevedere cosa accadrà da noi- ha proseguito Rezza– ma vediamo un ritmo di crescita inferiore rispetto a quello delle scorse settimane. Nel giro di un mese bisognerà decidere chi vaccinare e in quali tempi con la terza dose. È una decisione che va meditata bene, ma probabilmente le persone più fragili e immunodepresse avranno una terza dose, anche se non abbiamo ancora deciso quando – sottolinea Rezza -. Sulla terza dose c’è indecisione- ha spiegato Rezza– perché non ci sono ancora evidenze forti per poter dire che la faremo a tutti piuttosto che ad alcuni”.

(Cds/Dire)