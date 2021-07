(VIDEO) Catania brucia: case evacuate, distrutto lido

I Vigili del fuoco hanno effettuato oltre 500 interventi per incendi boschivi e di vegetazione in tutto il Paese, maggiori criticità in Sicilia. Nella clip l’elicottero AW 139 in ricognizione aerea per un incendio in via Palermo, alle porte di Catania, dove alle ore 19.45 risultano 46 interventi in corso e 136 in coda. Maggiori criticità nell’area cittadina con particolare riguardo alle zone Cimitero, San Giorgio, Via Palermo, zona industriale, zona dei Lidi e dei villaggi turistici. Alcune abitazioni sono state interessate dalle fiamme, necessarie alcune evacuazioni.

Catania duramente colpita dagli incendi. Ieri nel quartiere Librino le fiamme hanno raggiunto le abitazioni. Tra i tanti roghi che hanno colpito la zona del catanese uno ha interessato ill lungomare della Plaia di Catania. Le fiamme hanno totalmente distrutto anche uno stabilimento balneare. Sul posto, per domare il rogo, si sono recati i vigili del fuoco con diverse squadre ma non è stato possibile salvare la struttura. Danneggiate anche le strutture in muratura. Ancora immagini di incendi a Catania: in via Palermo, in sottofondo la legittima paura dei residenti.