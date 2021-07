(VIDEO) ‘Buy American’: Biden lancia la campagna per rilanciare l’economia

“Buy American”, anche Biden ha sposato la campagna per far comprare prodotti fatti negli Stati Uniti per rilanciare l’economia dopo la crisi pandemica. Per questo si è fatto immortalare durante una visita a una fabbrica che produce camion. Il nuovo governo spinge anche a investire nell’energia pulita. E sostiene un pacchetto per le infrastrutture da oltre 800 miliardi di euro, in cui sono inclusi 44 miliardi per la produzione di chip per computer.