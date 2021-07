(VIDEO) Aversa. Successo di pubblico per il gran finale del Summer Concert Young a Palazzo Parente

Con un “bagno di pubblico” si è concluso l’ultimo appuntamento del Summer Concert Young. In un momento di stasi, senza l’Estate ad Aversa (al momento non conosciamo se ci sia un programma neanche nei mesi ad a venire), il tradizionale cartellone di eventi, ormai assente da tre anni in città, che era proposto dalle precedenti Amministrazioni Comunali per rendere più piacevole il soggiorno in città a chi, per svariati motivi, non poteva recarsi in vacanza, per fortuna c’è stato, almeno per gli amanti di Cultura, Arte e della Musica Classica, una gradevole proposta. Grazie all’associazione musicale Iervolino di Caserta e al Maestro Cascio, che hanno scelto Aversa investendo dell’organizzazione il direttore artistico ed organizzatore di eventi, Giuseppe Lettieri, per tenere il Summer Concert Young.

Una vetrina per giovani concertisti e non solo. Con il concerto di ieri, che ha visto protagonisti sul palco l’arpista Alba Brundo e il flautista Antonio Troncone, il piccolo festival, patrocinato dal Ministero dei Beni Culturali e dalla Regione Campania con il contributo del Fondo Unico dello Spettacolo, che ad Aversa ha avuto quattro serate e doppi concerti (per permettere anche il distanziamento e la fruizione di pubblico causa anche le norme per contenere la pandemia da Covid-19) è giunto al suo gran finale.

“Davvero non mi aspettavo questi numeri- dichiara Giuseppe Lettieri- visto il periodo particolare in cui la gente se non è in vacanza, ha già la mente al mare. Circa quattrocento persone, numeri reali, di cui quasi la metà provenienti da fuori città, dall’hinterland di Napoli nord e della provincia di Caserta. Ciò è servito anche come vetrina del nostro patrimonio artistico. Pensare che chi vive a Santa Maria Capua Vetere ignori l’esistenza di un capolavoro qual è San Francesco delle Monache, fa comprendere quanto siamo indietro nella promozione della città. Ringrazio ovviamente sia gli Amici di San Francesco e don Pasqualino per la loro disponibilità sia l’avvocato Antonio Santi e Stefania Perugini per averci spalancato le porte dello stupendo Palazzo Parente e del fresco giardino. Ovviamente il grande plauso va soprattutto ai veri giovani talenti che hanno allietato con la loro bravura il pubblico. Organizzare a fine luglio un evento del genere non era facile né scontato, ma la scommessa è stata pienamente vinta, contro il caldo e anche contro qualche uccello del malaugurio! Ma non mi attardo sui personaggetti vari, siamo sempre a noi piace la vera Aversa Città della Musica. E non ci fermiamo. Finito lo spazio Young, del Summer, ospiteremo lunedì due agosto ore 20.00 presso la chiesa della SS.Trinità una tappa del Summer Concert Luoghi e Suoni d’Arte (nd. altri appuntamenti dal Duomo di Casertavecchia a Piedimonte Matese ed altre cittadine della provincia) con un Ensemble proveniente dalla Repubblica Ceca. Ingresso sempre libero con prenotazione.”















Il duo Brundo/Troncone ha ammaliato le circa 150 persone intervenute al doppio concerto con un repertorio da Rossini e Donizetti a Debussy. Inoltre a impreziosire ancor di più la serata la mostra su Vittorio Emanule II ed Aversa, impreziosita da documenti e da un dipinto dell’epoca che raffigura l’incontro di Gaetano Parente con la fascia da sindaco e il sovrano di casa Savoia. A sorpresa molto apprezzato anche l’intervento del giovane pianista Nicola Abate, che ha eseguito nelle sale della mostra la Ballata n.3 in Lab maggiore op 47 di Chopin.