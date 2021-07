Vaccino, Sileri: “Variante Delta non lo elude ma serve cautela”

“Non dobbiamo preoccuparci troppo della variante Delta, perchè sappiamo che non elude i vaccini. Chiunque affermi il contrario e che i vaccini non danno sicurezza dice una stupidaggine. I vaccini funzionano per la variante Delta”. Così il sottosegretario alla Salute, PierPaolo Sileri, ospite di Sky Tg24.

L’esponente del Governo ha aggiunto che “dobbiamo completare le seconde dosi, vaccinare quanto e più possibile la popolazione. Vi sarà una recrudescenza ed un aumento dei casi, perchè questa variante è più diffusibile rispetto all’altra ma i numeri che vengono dal Regno Unito, dove purtroppo questa variante ha trovato un habitat importante andando a sostituire la variante inglese, mostrano che a parità di casi, come poteva essere previsto alla terza ondata, non c’è un aumento dei ricoveri in terapia intensiva negli ospedali e del numero dei morti”.

Sileri ha aggiunto che “questo significa che la vaccinazione funziona, anche con la prima dose, che non sarà sicuramente una copertura totale come quando si fa la seconda ma siamo ben difesi”. Sottolineando che la campagna vaccinale non è ancora completata, il sottosegretario alla Salute ha spiegato che “abbiamo 35 milioni di italiani che hanno fatto almeno una dose di vaccino e circa la metà che hanno completato il ciclo vaccinale, quindi non siamo lontani dagli obiettivi prefissati. Siamo però ancora a metà strada prima di poter vedere un’efficacia completa per poter dire che siamo tranquilli. Dobbiamo raggiungere almeno il 70, l’80% della popolazione adulta o coloro che possono essere vaccinati, ossia sopra i 12 anni. Per questo bisogna avere ancora cautela e controllare chi arriva, chi parte. Non dimentichiamo quello che abbiamo visto pochi giorni fa a Mallorca”. Secondo Sileri “non deve esserci alcun allarmismo: i vaccini funzionano, continuiamo a proteggerci, vacciniamoci, continuiamo a mantenere la distanza, la mascherina all’aperto non serve più e va messa solo quando c’è assembramento. Siamo tranquilli, non penso a ondate come quelle viste a ottobre, gennaio e febbraio. Non vedo nemmeno lockdown o zone rosse però dobbiamo avere cautela” ha concluso.

(Fde/ Dire)