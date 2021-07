Trentola Ducenta. Maiolica – Marino – Pellegrino: “Tornare a parlare alla gente e lavorare per la comunità”

“Nei giorni scorsi sulla stampa si è parlato del nostro Comune, ma in un modo che riteniamo non faccia onore a Trentola Ducenta. Purtroppo del nostro Comune viene sempre più spesso, e da troppo tempo, dato risalto a fatti che non aiutano a farci uscire dall’immaginario collettivo di un Paese che non sia capace di amministrarsi da solo. Troppo tempo siamo stati senza poter decidere da chi essere amministrati, troppo fango è stato gettato su Trentola Ducenta e i suoi abitanti, soventemente e sommariamente ritenuti tutti “camorristi” o quantomeno collusi con la camorra. Tutto questo fa distrarre da quello che dovrebbe essere il ruolo e il mandato di ogni consigliere comunale, tanto all’opposizione che in maggioranza”. Così, in una nota stampa, i consiglieri comunali Violetta Maiolica, Vittorio Marino e Giuliano Pellegrino.

“Ma ancora di più porta le istituzioni nazionali a snobbare la nostra Amministrazione e tutta la sua classe politica, per chissà quali “paure”. E’ giunto il momento di agire concretamente e per il bene comune, piuttosto che parlare, e confrontarsi in maniera seria e costruttiva su ciò che serve alla nostra comunità. Le dichiarazioni apparse su un giornale cartaceo sono state espresse a titolo personale, così come d’altronde anche queste nostre riflessioni che abbiamo voluto rendere pubbliche. Sappiamo quanto sia difficile far capire alle persone che la politica, quella ben fatta, è non solo utile ma addirittura fondamentale per la vita di una collettività e per il raggiungimento della soddisfazione dei suoi bisogni. Vorremmo che si iniziasse a guardare oltre, ad evitare i continui litigi su cavilli, su nomine, su chi deve comandare e come. Se continuiamo su questo tracciato assisteremo soltanto ad una crescente disaffezione dei cittadini verso la politica ed il loro non volersene occupare ritenendola soltanto una perdita di tempo. Diamo tutti insieme prova di serietà, ripartiamo dalle idee, dallo studio della realtà e dalla ricerca di soluzioni per affrontare l’immediato ed anticipare con le nostre scelte il futuro. Questa è la visione della politica che vorremmo appartenesse a tutti noi, una visione che abbia a cuore il bene della collettività per far si che si garantiscano i diritti delle persone che di contro dovranno anche consapevolmente accettare i propri doveri. Così facendo riusciremo anche a riavvicinare ed affascinare i tanti scontenti e soprattutto le nuove generazioni che saranno la classe dirigente del futuro della nostra amata Trentola Ducenta. Il nostro fare opposizione continuerà ad essere estremamente critico, come fatto finora, ma allo stesso tempo saremo sempre impegnati affinché la ricerca del bene comune prevalga sull’interesse del singolo o di un piccolo gruppo. Diamo vita ad una nuova stagione della politica nel nostro territorio, tornando a parlare alla gente e lavorando per la nostra comunità. Così facendo restituiremo credibilità e dignità al nostro Comune, e nessuno si potrà più sentire autorizzato ad ignorarci”.