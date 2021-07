Teverola. Deblattizzazione, pulizia caditoie, manutezione verde ed ingombranti: le date degli interventi

L’assessorato alle politiche ambientali del Comune di Teverola comunica che a partire da lunedì 2 agosto si terranno diversi interventi sul territorio comunale.

Deblattizzazione: A partire dalle ore 22:00 del 2, 3, 4 e 5 agosto, si terrà – su tutto il territorio comunale – un intervento di deblattizzazione straordinario.

Pulizia caditoie, tombini e bocca di lupo: Lunedì 2 agosto, dalle ore 04:00, si partirà con la pulizia di caditoie e tombini. Per prevenire eventuali allagamenti, si partirà da Via Garibaldi e Via Cavour. Per le prossime settimane saranno comunicati i giorni in cui tali interventi saranno effettuati nel resto del territorio.

Manutenzione del verde e diserbo strade: Sempre lunedì, dopo gli interventi già effettuati nei giorni e mesi precedenti, riprenderà la manutenzione del verde (piazzette e standard comunali) e diserbo lungo il reticolo comunale. Riprenderemo dalle periferie, con particolare attenzione agli standard del Rione Napoli e del Rione San Lorenzo.

Servizio ingombranti: Al fine di far fronte alle difficoltà relative al servizio ingombranti, nei prossimi giorni sarà comunicato un nuovo numero per la prenotazione.