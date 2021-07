Sostegni bis, ad Aversa un aiuto di 1.193.378,00 €

La Conferenza-stato città ha approvato il riparto del fondo di 660 milioni di euro stanziato dal dl Sostegni-bis per fare fronte alle esigenze di ripiano dei disavanzi per i Comuni, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021.

“Avevo presentato un Ordine del Giorno approvato dal Governo per affrontare questa delicata situazione: siamo soddisfatti per il grande risultato raggiunto e per aver scongiurato gravi disservizi per i cittadini – lo dichiara Giuseppe Buompane, deputato del m5s e già vicepresidente della commissione Bilancio -. In sede di conversione del Sostegni-bis, la dotazione del fondo è stata incrementata di 160 milioni di euro rispetto ai 500 milioni originariamente previsti, ed è stata concessa la possibilità di riassorbire il maggior disavanzo dovuto alla corretta costituzione del Fondo anticipazioni liquidità (FAL) in un arco temporale di 10 anni anziché nei tre anni previsti dalle tempistiche ordinarie. Nel riparto oltre 83 milioni di euro per 22 comuni della provincia di Caserta. Continueremo a monitorare la sostenibilità effettiva nel medio-lungo periodo”.

“Al comune di Aversa 1.193.387€ – sottolinea il consigliere comunale M5S Roberto Romano -. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale nr. 80 del 2021, che aveva messo in difficoltà molti Enti Locali italiani che avevano registrato un peggioramento del disavanzo, tra cui il Comune di Aversa, grazie all’approvazione dell’ordine del giorno dell’On. Buompane, che impegnava il governo per la ricerca di una soluzione alle censure mosse dalla Corte Costituzionale che avrebbe messo in difficoltà centinaia di comuni a rischio default, si è arrivati ad un’importante risultato concretizzatosi nel decreto “Sostegni Bis”, in cui l’On. Buompane è stato relatore. Nel decreto, oltre a chiarire il rientro decennale dell’anticipazione di liquidità dei comuni, sono stati stanziati 660 milioni di euro per gli Enti che avevano acceduto ai fondi di anticipo di liquidità. Un altro importante risultato ottenuto dal Movimento 5 Stelle grazie all’impegno profuso dall’On. Giuseppe Buonmpane e dal Vice Ministro all’economia Laura Castelli”.

Nella tabella in calce, tutti gli altri comuni casertani che hanno beneficiato del riparto: