Scuola, Ronzulli: “Per anno in presenza necessario vaccinare personale”

“L’appello del generale Figliuolo non cada nel vuoto. Perché la scuola a settembre possa riprendere in modo stabile e duraturo in presenza è necessario che tutti gli insegnanti e il personale scolastico siano immunizzati. Questo è l’unico modo perché anche gli studenti, che in più di un anno di didattica a distanza hanno perso competenze, socialità e capacità relazionali, possano tornare alla normalità e, quindi, a studiare in sicurezza tra i banchi e non da casa davanti a un pc. E’ una questione di responsabilità e di buonsenso che deve vedere impegnate le istituzioni a tutti i livelli. I nostri ragazzi hanno molto terreno da recuperare e per farlo ed evitare nuove interruzioni dell’anno scolastico è necessario che tutto il personale docente e non dia quest’ulteriore prova d’amore verso gli studenti vaccinandosi non solo per proteggere sé stessi ma anche per garantire la loro sicurezza”. Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, Licia Ronzulli.

(Com/Uct/ Dire)