Referendum, Maresca firma ai gazebo Lega a Napoli

“Oggi, in Piazza Nazionale, ho firmato il referendum promosso dalla Lega e dai Radicali, primo vero segnale sul tema della Giustizia in questo Paese. La riforma del sistema giudiziario è il presupposto per tutto il resto: se vogliamo crescere e andare avanti dobbiamo avere una giustizia rapida, una giustizia giusta”. Lo ha dichiarato Catello Maresca, candidato del centrodestra a Napoli.

“La Lega e Matteo Salvini oggi sono a Napoli anche per sostenere un progetto importante di rinascita che coniuga il civismo con la politica sana. Si tratta della testimonianza evidente dell’impegno del governo e delle istituzioni per far ripartire Napoli e lasciarsi alle spalle 30 anni di malgoverno”.