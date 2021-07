Puc, Meetup Cesa 5 stelle: “Guida il Santo & i suoi ‘amici’”

“Dov’è finito il Puc di Cesa? Ci rivolgiamo direttamente al primo cittadino, che con l’avallo di “amici” ha tenuto ben nascosto il Puc (ufficiale, ufficioso, le osservazioni di cittadini e associazioni) e tutto emerge chiaramente da una nota della Provincia di Caserta inviata ai consiglieri comunali di opposizione con la quale si evidenzia che non risulta alcuna documentazione relativa al PUC di Cesa”. Così, in una nota, il gruppo politico Cesa 5 Stelle.

“Lo stesso dicasi per la comunicazione pervenuta dal Genio civile, dove il responsabile del procedimento ha fatto sapere che con una nota del 23.02.2021, sono state chieste “integrazioni documentali e tecniche” al Comune di Cesa ma “non risulta pervenuto alcun riscontro”. Pertanto, proprio in assenza della relativa documentazione la provincia di Caserta non ha potuto esprimere alcun parere. Ci chiediamo pertanto questo atteggiamento che palesa la volontà di tenere nascoste le “carte” e le scelte da fare a chi sta beneficiando ? e soprattutto quale è il motivo? Tempi propizi per acquistare, edificare e fare buon mercato per qualche “imprenditore” probabilmente vicino all’amministrazione … ma dove sta il bene comune? Le osservazioni presentate dai cittadini, dai gruppi politici, la trasparenza e il coinvolgimento è durato giusto il tempo della campagna elettorale. Miracolati e beneficiari…ma bisogna votarsi al Santo e fare le giuste “proposte”, altrimenti non è possibile raggiungere alcun risultato. Noi, quale movimento di opposizione ci affidiamo alla giustizia e segnaleremo ogni abuso come, peraltro, già fatto in un recente passato. Dove sono finite le delibere e l’attuazione dell’hosuing sociale visto che questa tipologia di intervento immobiliare e urbanistico consiste nel garantire in locazione una soluzione abitativa a individui e nuclei familiari del ceto medio il cui reddito non è sufficientemente alto? Confidiamo che arrivi presto una risposta anche per quei cittadini che hanno giustamente presentato le osservazioni e che non possono arrivare al Santo. Giustizia & Legalità. Non affidatevi alle parole del Santo e dei suoi “amici”. Affidatevi ai tecnici e presentate segnalazioni alla Giustizia. Anche l’intervento del Presidente del Consiglio Comunale ci ha lascia fortemente perplessi egli così ha dichiarato:” i tecnici stanno adeguando il piano e nei prossimi giorni la documentazione richiesta sarà consegnata. Questo è il ruolo riservato all’ente ed è questo il modo di coinvolgere ed informare la comunità e i cittadini su scelte così importanti per il futuro? E’ stata scritta una delle pagine peggiori della nostra Comunità. Purtroppo, si continua a gestire il PUC con dispregio verso i Cittadini e le Istituzioni e la pubblica opinione. Noi continueremo a svolgere il nostro ruolo”.