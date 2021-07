Monte di Procida. Comune in prima linea per la sicurezza dei cittadini

Il Comune di Monte di Procida in prima linea per la sicurezza dei cittadini, infatti nei pressi della Casa Comunale è stato posto dalla Protezione Civile Falco, il mezzo antincendio carico d’acqua e già operativo nel caso in cui dovessero verificarsi situazioni di emergenza, soprattutto in questi giorni di gran caldo in cui la suscettibilità degli incendi è molto alta.

“Colgo l’occasione per invitare chiunque fosse interessato ad entrare a far parte dei volontari di Protezione Civile a contattare il gruppo Falco che è sempre alla ricerca di nuove leve”. Così, in una nota, il Sindaco Peppe Pugliese.

A Monte di Procida anche un gommone della Croce Rossa per prestare soccorso in mare: “Sempre in tema di sicurezza abbiamo ottenuto anche il gommone della Croce Rossa Italiana, con cui il Comune ha stipulato una convenzione per poter prestare soccorso in mare durante i weekend, ovvero nei momenti di maggiore frequentazione delle nostre spiagge e dei nostri litorali”