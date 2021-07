Minaccia di farsi esplodere durante Italia-Inghilterra

Nella serata di ieri in Caserta, mentre era in atto la partita di calcio Italia-Inghilterra valevole per il titolo di campioni Europei, un giovane 27enne casertano, in atto sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, in via dell’Unità Italiana, non distante da un distributore di carburanti, ha minacciato di farsi esplodere con un ordigno pirotecnico improvvisato che aveva allacciato all’addome con nastro adesivo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco ed un negoziatore del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta che, dopo aver mediato con il malintenzionato è riuscito a convincerlo a non compiere l’insano gesto. Costui, infatti, ritornato alla ragione si è disfatto dell’ordigno, allontanandosi repentinamente. Immediatamente rintracciato da una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Caserta è stato bloccato e trasportato con il 118, presso l’ospedale “Moscati” di Aversa (CE) per i controlli sanitari del caso, a seguito dei quali è risultato positivo ai cannabinoidi. Il giovane è stato deferito in stato di libertà per detenzione e porto di materiale esplosivo nonché per resistenza a P.U.

La mediazione del negoziatore è stata favorita dal fatto che, al momento del suo intervento, le migliaia di tifosi non ancora si erano riversati per strada a festeggiare la vittoria della nazionale italiana.

L’ordigno artigianale è stato posto sotto sequestro da personale degli artificieri del Nucleo Investigativo di Caserta. Il movente sarebbe, verosimilmente, riconducibile ad asseriti motivi personali.