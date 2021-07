Maltratta la moglie: arrestato

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Giuseppe Mazzini ad Afragola per una segnalazione di lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che era impossibilitata ad accedere alla propria abitazione poiché il marito aveva sostituito la serratura della porta e, una volta entrati nell’appartamento, hanno trovato l’uomo che, alla loro vista, ha iniziato ad inveire contro la moglie minacciandola; inoltre, la vittima ha riferito che già in precedenti occasioni aveva subito comportamenti violenti per futili motivi.

L’uomo, un 45enne di Afragola, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.