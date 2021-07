Lusciano. Ufficio legale, centro storico, forum giovani: le proposte della minoranza

“In merito al bilancio di previsione per il 2021, come gruppo consiliare di minoranza abbiamo presentato alcuni emendamenti”. Così, in una nota, i consiglieri comunali Ciocio, Inviti, Granieri, Palmiero e Mariniello.

“Uno riguarda la costituzione di un ufficio legale comunale che comporterebbe un forte risparmio alle casse comunali, visto che ogni anno vengono spese grosse cifre in incarichi legali. Il secondo riguarda il finanziamento del piano colori per il Centro Storico, ovvero una ristrutturazione armonizzata nei colori delle facciate degli edifici del centro, in sostituzione del degrado attuale. Il terzo prevede l’istituzione del “Forum dei Giovani”. In un momento di rinascita e di volontà di ripartenza è giusto che l’amministrazione di Lusciano punti alla partecipazione dei concittadini più giovani. Di continuo ci viene richiesto il perché nel nostro paese manchi questo organismo istituzionale di rappresentanza ed organizzazione. E’ stato costituito un coordinamento provinciale dei forum dei giovani, come pubblicizzato dalla consigliera provinciale delegata Olga Diana. Considerando che il forum di Lusciano scadrebbe nel 2023 con questa consiliatura, avrebbe un senso organizzare le elezioni a settembre, dando la possibilità ai giovani luscianesi di partecipare anche al coordinamento provinciale di novembre”.