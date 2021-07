Lavoro, aggiornamenti su Whirlpool, Elica e Air Italy

“Tre aggiornamenti importanti sui tavoli Elica, AirItaly e Whirlpool“. Lo scrive su facebook la viceministra al Mise Alessandra Todde che spiega: “Abbiamo riconvocato al Mise il tavolo Whirlpool, con tutti gli attori coinvolti, per martedì 6 luglio”. “Per quanto riguarda la vertenza marchigiana, l’azienda- osserva Todde- durante l’ultimo tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico si è resa disponibile a sospendere il piano industriale – che comporterebbe circa 500 esuberi – e a sedersi ad un tavolo tecnico con le organizzazioni sindacali per valutare la possibilità di reshoring della produzione di alta gamma. Questo è un prima grande passo, che avevo anticipato durante la mia visita a Fabriano 15 giorni fa, che conferma il nostro impegno concreto nel cercare una soluzione seria per i lavoratori Elica e per il territorio fabrianese. Continueremo a monitorare l’evolversi della situazione e riconvocheremo il tavolo, con tutte le parti coinvolte, non appena avremo delle risposte dal tavolo tecnico di confronto tra sindacati e azienda”. La vertenza Air Italy “grazie ad un grande impegno di tutte le parti coinvolte, si chiude con la proroga della CiG fino al 31/12/21. Questo è un risultato importante che consentirà di mantenere i lavoratori protetti in mesi fondamentali per la ripresa del settore aereo duramente colpito dalla pandemia”.

“Bene la convocazione per il 6 luglio prossimo del Ministero dello Sviluppo Economico sulla vertenza Whirlpool di Napoli. Ora è fondamentale usare le ulteriori 13 settimane di Cassa messe a disposizione del Governo, grazie alla mediazione di Cgil, Cisl, Uil per le aziende in crisi”. Così il segretario nazionale Fim Cisl Massimiliano Nobis, che continua: “L’accesso a questo ulteriore periodo di ammortizzatori sarà necessario ad aprire tavoli di confronto per progetti affidabili per il mantenimento occupazionale del sito di via Argine, alla luce anche delle risorse che il PNRR destinerà sui territori nei prossimi mesi”. Per la Fim “un tempo che dovrà essere speso bene anche per sostenere lo stabilimento Whirlpool di Carinaro (Caserta) e per il piano di ricollocazioni di circa 200 lavoratori Whirlpool dentro il progetto ‘giga factory’ per batterie a litio della Seri Industrial”.

“Seguiremo la vertenza Whirlpool con l’attenzione dovuta. Dopo l’incontro con i rappresentanti aziendali e sindacali abbiamo segnalato al governo italiano e al ministro dell’Interno la necessità di evitare licenziamenti secchi -. Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta Facebook -. È stato raggiunto un accordo credo positivo a livello nazionale, che garantisce respiro anche ai lavoratori Whirlpool, per i quali però è necessario definire una proposta industriale. I lavoratori – ha aggiunto – ci hanno comunicato che non sono vincolati a Whirlpool, basta però avere un interlocutore istituzionale di livello e di assoluta affidabilità, perché hanno già fatto l’esperienza di piani di reindustrializzazione miseramente falliti”.

