La nave militare indiana Tabar raggiunge Napoli

La fregata della Marina Militare Indiana, “Tabar”, attracca oggi 3 luglio 2021 nel porto di Napoli, in Italia, per una sosta di due giorni. India e Italia condividono calde relazioni bilaterali e, in prece-denti occasioni, altre Navi della Marina Indiana hanno visitato la città di Napoli così come anche navi della Marina Militare Italiana hanno visitato l’India in passato.

Durante il soggiorno, l’equipaggio della Nave parteciperà a varie interazioni professionali con la Marina Militare Italiana. Questi impegni mirano a rafforzare la sicurezza marittima e a consolidare operazioni combinate contro le minacce marittime. Tali interazioni offriranno l’opportunità per cia-scuna Marina di osservare ed implementare le “Best Practices” seguite dall’altra forza navale. Nave Tabar effettuerà, dopo la partenza dal porto di Napoli, un’esercitazione in mare (PASSEX) con la Marina Militare Italiana. L’esercitazione consentirà ad entrambe le parti di avere informazioni sul modo di operare e migliorerà l’interoperabilità reciproca.

L’attuale visita di cortesia di Nave Tabar mira a consolidare forti relazioni tra Italia e India e a raf-forzare le relazioni già esistenti.