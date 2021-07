Invalsi, Bianchi: “Problema non è solo la dad”

“I dati Invalsi certificano il peggioramento della situazione negli ultimi due anni, ma già da prima la situazione in Italia era diseguale, con grandi differenze tra nord e sud. L’isolamento ha peggiorato problemi strutturali del Paese. Non diamo la colpa solo a questi ultimi due anni, che hanno messo a nudo problemi che già c’erano. Se non si investe nella scuola e nella formazione – non solo dei ragazzi – il Paese non può recuperare”. Così il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, intervenuto questa mattina a TgCom24.

“La primaria ha tenuto anche perché sulla primaria abbiamo agito con riforme più attente negli ultimi anni- ha spiegato Bianchi sempre in riferimento ai dati Invalsi- I problemi emergono man mano che andiamo avanti con i gradi di istruzione. Anche l’inglese ha tenuto di più rispetto a italiano e matematica perché lì abbiamo agito. È tempo quindi di fare un intervento. Dobbiamo cambiare non solo il modo di reclutamento ma anche il sistema di formazione degli insegnanti”, ha concluso il ministro.

(Adi/Dire)