Incendio fabbrica caffè nel Casertano, Santangelo scrive all’Arpac

«Ho inviato una richiesta ufficiale all’Arpac per avere tutti i dati dei rilievi ambientali fatti a Maddaloni, Caserta, Marcianise, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada, Capodrise e in tutti i comuni raggiunti dalla nube nera dopo l’incendio che ha distrutto l’azienda di torrefazione del caffè nella zona industriale di San Marco Evangelista. Partendo dalla fotografia dell’Arpac avremo un quadro della situazione che ci consentirà di mettere in campo tutte le iniziative tese a tutelare la salute dei cittadini e a prevenire rischi ambientali collegati al rogo. Mi attiverò per mettere in campo misure straordinarie a tutela di quei territori e delle famiglie che li abitano». Ad assumere l’iniziativa il consigliere regionale Vincenzo Santangelo.