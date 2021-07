Gerald Ndrecaj approda al Volley Marcianise

E’ Gerald Ndrecaj il nuovo centrale della Volley Marcianise. Proveniente da Ottaviano, ‘Geri’ vanta esperienze con Viagrande e Universal Catania e dal 2018 è in Campania contribuendo in maniera decisiva alla vittoria di campionato e Coppa Italia della serie B.

Classe ’99, giocherà per il terzo anno di fila in A3 in un girone che conosce molto bene. “Sono stato convinto dal progetto – esordisce – da una società che ha idee chiare e dal mister Franco Racaniello. Sono uno che ama lavorare molto in palestra e acquisire il massimo. Avrò l’opportunità di essere allenatore da un maestro come Racaniello e mi è bastata una telefonata per trovarmi perfettamente con le sue metodologie. Non vedo l’ora di arrivare a Marcianise”. Conosce il roster e i suoi punti di forza: “C’è esperienza con giovani di talento che possono fare molto bene. Uno su tutti Vincenzo Siciliano, una banda molto promettente che secondo me ha un gran futuro. L’importante sarà allenarsi duramente e avere ritmo nel corso di tutte le partite”.

Sul girone invece ammette: “Il nostro calendario è piuttosto equilibrato con le sue siciliane al via che si sono rinforzate e che conosco molto bene. Sarà un girone molto interessante con Lecce e Tuscania favorite per la promozione, ma poi ci saranno tante altre pronte ad inserirsi. Marcianise? Le sensazioni sono molto positive e credo che potremo essere una sorpresa”.