Festeggiamenti Nazionale, Conestà: “Poliziotti impeccabili ma situazione sofferta”

«La professionalità dei colleghi ha ancora una volta dato prova di grande efficacia e questo, fortunatamente, ha scongiurato conseguenze ed effetti indesiderati. Diciamo che la felicità per la vittoria della Nazionale ha disteso un po’ gli animi di tutti, ma non si può negare una certa sofferenza da parte dei colleghi che hanno dovuto faticare il doppio per contenere l’emergenza di ordine pubblico che si è creata in quel momento. Diciamo che una pianificazione attenta e meno superficialità sarebbero state gradite da chi ha operato in strada». Così Fabio Conestà, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap), in merito alla polemica per i festeggiamenti della Nazionale sul bus scoperto.