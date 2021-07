Derattizzazione, nuovo intervento per le strade di Trentola Ducenta

Dopo le segnalazioni ricevute dai cittadini, stamane è stata effettuata una nuova derattizzazione a Trentola Ducenta eseguita dalla ditta Uniced. Queste le strade interessate via Salvo d’Acquisto, via Bovaro, via Vitruvio, via Virgilio, via Dante, via Cristoforo Colombo, via Nuovo Cottolengo.

A seguire i lavori Angelo Quindici componente dello staff del sindaco con delega ai rapporti con l’ASL: “In un momento così delicato è fondamentale garantire pulizia e ordine, fra le priorità dell’amministrazione Apicella”.