Ddl Zan, Roscani: “una legge che limita la libertà”

Insieme ai senatori di Fratelli d’Italia, Gioventù Nazionale ha partecipato al flashmob sotto Palazzo Madama contro il disegno di legge Zan. Uniti dallo striscione: “liberi di essere liberi, liberi di pensare. No ddl Zan”,

“Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale ritengono che questa legge liberticida non abbia come obiettivo principale quello di combattere le violenze e le discriminazioni, ma nasconde un intento ideologico volto a compiacere lobby arcobaleno già ben tutelate da sinistra e M5S”. Lo dichiara Fabio Roscani, presidente di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia.

“Un disegno di legge che sancisce il reato di opinione non può che creare ulteriori discriminazioni. Sarebbe inaccettabile se la legge venisse approvata. Gioventù Nazionale é già mobilitata in tutta Italia per raccogliere firme contro il provvedimento. Non potremmo mai accettare una legge pericolosa come il ddl Zan che limita la libertà di opinione.”