Ddl Zan, gazebo FdI nei comuni casertani

Questo fine settimana come in tutta Italia anche il coordinamento provinciale di Caserta si mobilita per dire un fermo ‘no’ al disegno di legge Zan, in vista della battaglia che il partito si appresta a fare dalla prossima settimana quando il provvedimento approderà per la discussione in Senato. Militanti e dirigenti del partito e di Gioventù Nazionale organizzeranno un volantinaggio a Caserta a Via Mazzini e per le strade del centro storico dalle ore 17:30 per distribuire opuscoli informativi ai cittadini. Domani, domenica 11 Luglio, a Mondragone dalle ore 9 a Piazza Mercato sarà presente un gazebo di FDI, cosi come al Villaggio Coppola nei pressi del lido Costa Blu, i circoli di Villa Literno e Casal di Principe animeranno un altro gazebo.

“Una mobilitazione contro un testo liberticida che vuole introdurre una norma penale in bianco per perseguire un reato di opinione e per introdurre in tutte le scuole di ordine e grado l’insegnamento della teoria gender – dice il coordinatore provinciale FdI Caserta Marco Cerreto -. FDI si opporrà a questo arrogante e delirante intento della sinistra mettendo in campo tutto il suo impegno nelle sedi istituzionali, ma anche nelle piazze di tutta italia per spiegare ai cittadini che questo disegno di legge non aumenta diritti, ma introduce un modello ideologico nei confronti del quale sono perseguibili tutti coloro che non si allineano ad esso. La nostra nazione vive un momento di profonda crisi sociale ed economica determinata dalla pandemia, e la sinistra italiana, preferisce concentrarsi su battaglie ideologiche come quelle contenute nel DDL Zan o sullo Ius soli che poco o nulla servono all’Italia”.