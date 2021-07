CTP sospende corse sul litorale domizio

Da domani, 1 agosto, CTP sospenderà il servizio sul litorale domiziano. Lo ha annunciato l’amministratore unico della Compagnia Trasporti Pubblici, Augusto Cracco, come conseguenza della impossibilità, per l’ azienda, di acquistare il gasolio necessario ai mezzi per mancanza di liquidità.

Ecco il messaggio:

Si comunica alla gentile clientela che a causa del mancato rilascio da parte dell’INPS della regolarità del Documento Unico Regolarità Contributiva – malgrado il pronunciamento favorevole da parte del Tribunale di Napoli Nord in ragione di un ricorso ex art.700 presentato da CTP nel febbraio 2021 – impedisce all’azienda di ricevere i pagamenti delle fatture emesse verso Città Metropolitana di Napoli e Regione Campania per i corrispettivi chilometrici relativi al mese di giugno. Questa situazione determina la mancanza di liquidità nelle casse aziendali per fronteggiare i pagamenti del gasolio per il rifornimento degli autobus del deposito Teverola (oltre che le spettanze ai dipendenti). Questo evento, insieme all’ interruzione dell’impiego dei lavoratori interinali per il mancato pagamento delle fatture emesse da Lavorint a causa della suddetta mancanza di fondi, oltre alla riduzione del numero di autisti CTP per le ferie estive, determinerà la necessità di non poter effettuare – fino ad emergenza finanziaria cessata – il servizio delle corse sul litorale domizio, che, per motivi di sicurezza degli autisti, va effettuato con un numero adeguato di vetture. Ci scusiamo per il disagio arrecato e ci auguriamo di poter presto ripristinare il servizio.