Covid, Fabbro: “Nelle scuole la sicurezza al primo posto, aziende pronte per il Green Pass”

«Mettere in sicurezza le scuole è una priorità che le nostre imprese sostengono convintamente, e riteniamo che per chi opera nei plessi scolastici sia necessario avere personale dotato di green pass. Come imprese della ristorazione, ancor prima che arrivasse la pandemia, la sicurezza e la salute sono aspetti fondamentali. Oggi più che mai vogliamo una ripresa delle attività piena, vogliamo che gli studenti, il personale docente e non docente riprendano la vita scolastica e che tutti i servizi siano fruibili. La mensa non è un accessorio, ma fa parte della vita, della crescita personale:è un servizio irrinunciabile. Le nostre aziende sono pronte a fare la propria parte». Lo dichiara il presidente di ANIR Confindustria (Associazione nazionale imprese di ristorazione collettiva) Massimiliano Fabbro.