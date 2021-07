Covid, Brignone: “Serve lockdown su misura a chi non si vaccina”

“Per la prima volta dall’inizio della pandemia, questo Paese potrebbe anticipare il problema prima di esserne travolto: il vaccino contro il Covid deve diventare la condizione necessaria per condurre una vita normale, e senza perdere tempo. Abbiamo due strade di fronte a noi: o ci apprestiamo a chiudere di nuovo cinema, bar, ristoranti, negozi, uffici, mezzi di trasporto, e noi stessi, o in casa ci chiudiamo quelli che non hanno voluto vaccinarsi. Vuoi uscire a cena? Vaccino. Altrimenti, mangi a casa. Vuoi andare a vedere un film? A bere una birra? Vuoi viaggiare? Rientrare a casa dopo le 10 o le 11 di sera? Ti devi vaccinare”. Lo dichiara la segretaria di Possibile, Beatrice Brignone.

“In Italia – aggiunge Brignone – ci sono ancora un paio di milioni di over 60 non vaccinati. E siccome a questo punto il sistema sanitario dovrebbe già averli contattati, se non hanno fatto le due iniezioni forse è perché non hanno voluto. Chi proprio non vuole vaccinarsi sappia che questa volta si vedrà imposto un lockdown su misura, una personalissima zona rossa, con tutto quel che questo comporta dal punto di vista lavorativo, personale, familiare. Perché la vera limitazione della libertà di tutti, a questo punto, non consiste nell’obbligo a vaccinarsi, ma nel rifiuto a farlo”.