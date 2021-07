Comunali Napoli, Iovino: “al via campagna di partecipazione su portale Napoli 5 Stelle”

“La partecipazione democratica è il principio cardine di ogni azione del Movimento 5 Stelle. Ed è all’insegna della partecipazione che abbiamo inaugurato la nostra campagna di coinvolgimento dei cittadini di Napoli, in vista delle comunali di ottobre. È attivo da qualche giorno il sito “Napoli 5 Stelle”, attraverso cui chiunque potrà entrare a far parte della nostra grande squadra, contribuendo con idee e proposte al programma per il rilancio della città”. Lo annuncia il deputato del Movimento 5 Stelle e responsabile per i rapporti interni in Campania Luigi Iovino.

“Ogni settimana – sottolinea Iovino – saranno organizzati tavoli di confronto sui grandi temi per Napoli, dall’ambiente ai trasporti, dalla cultura al turismo, all’urbanistica, alle politiche giovanili e alla scuola. Iscrivendosi al nostro portale, i cittadini potranno intervenire e dire la loro, collegandosi alla piattaforma. Sul nostro portale ci si potrà anche candidare al Consiglio comunale di Napoli o in una delle dieci Municipalità, inviando un curriculum, segnalando il quartiere di appartenenza e illustrando la sua proposta di programma. Abbiamo una grande opportunità per ricostruire e rilanciare Napoli e vogliamo farlo con il contributo di tutti”.