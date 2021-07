Cesa. Progetto terme a Telese, gratis per i residenti

Il Comune di Cesa, su proposta dell’assessorato ai servizi sociali, guidato dal vicesindaco Giusy Guarino, ha promosso una iniziativa per consentire la partecipazione gratuita a ciclo di cure termali.

È stata accolta la proposta formulata dalle terme di Telese ed è previsto il trasporto giornaliero gratuito. Il ciclo si terrà dal 01.09.2021 al 14.09.2021, con gruppi di almeno 50 partecipanti. Le Terme di Telese sono specializzate in trattamenti termali, fanghi, fisiokinesiterapia e di qualsiasi altro trattamento che punta al recupero psico-fisico della persona.

“Questo programma – spiega l’assessore Guarino – ha la funzione di promuovere attività volta alla tutela della salute e creare momenti di interazione e svago in favore di cittadini residenti. L’iniziativa non ha costi per questo Comune – aggiunge l’assessore – poiché la spesa relativa alle cure termali è a carico di ogni partecipante o a carico del Servizio Sanitario Nazionale se prescritte dal medico curante e il servizio trasporto è a carico dello Stabilimento Termale”.

Per partecipare è necessario presentare domanda (scarica qui il modulo) entro le ore 12 del 13 agosto e l’iniziativa sarà attivata nel momento in cui saranno giunte almeno 50 domande. La domanda per partecipare si può scaricare dal sito internet del comune di Cesa. Saranno prese in considerazione solo le domande complete con la seguente documentazione: Ricetta medica in originale del medico di famiglia con la prescrizione del ciclo di cura, relativa diagnosi e codice patologia.