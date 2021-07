Cesa. Lavori pubblici, Amministrazione Comunale al lavoro per avviare i vari cantieri

Questa mattina si è tenuta una riunione tra gli amministratori comunali ed il responsabile dell’Utc Piero Cappello al fine di fare il punto della situazione sui vari cantieri che dovrebbero partire. Agli incontri operativi hanno partecipato anche i rappresentanti delle ditte che hanno vinto le gare.

“Per quanto riguarda la realizzazione della fogna in via Prolungamento Fasci Siciliani – afferma il sindaco Enzo Guida – finalmente si è conclusa la gara di appalto per l’affidamento dei servizi tecnici. Sono in corso le procedure di verifica. Dopo di che si provvederà alla nomina del direttore dei lavori e varie figure tecniche necessarie per l’espletamento dei lavori”.

Alla ditta che ha vinto la gara è stato chiesto di iniziare ad organizzare e pianificare il cantiere, in modo da poter, agli inizi di settembre, avviare concretamente il lavoro.

Analogo discorso riguarda la realizzazione della pista ciclabile in zona Arena. Anche in merito a questo lavoro, nei prossimi giorni, ci saranno dei sopralluoghi per poter avviare il cantiere agli inizi di settembre e consentire all’impresa di provvedere agli approvvigionamenti di materiale.

In corso di completamento le verifiche, invece, in merito alla azienda che ha vinto la gara per la realizzazione della piazzetta che dovrà sorgere sul bene confiscato in via Rosa Parks.

A giorni, invece, dovrebbero riprendere i lavori di completamento di asfalto delle strade, così come ci sarà il completamento definitivo della sala polivalente nella ex Palestra del Fanciullo.

“Per quanto riguarda la realizzazione della pensilina nella scuola elementare di via Campostrino e la copertura nel cimiero comunale – conclude il sindaco Guida – sono lavori fermi per via dell’aumento dei prezzi delle materie prime. Siamo in attesa di una legge dello Stato che dovrebbe, in maniera definitiva, sbloccare la questione”.