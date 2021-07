Cesa. L’attacco frontale del M5S al PD e al sindaco Guida

“Dopo il consiglio comunale tenutosi il giorno 28 luglio, critichiamo, duramente, la fallimentare azione amministrativa e anche la scelta sulla benemerenza, molto discutibili sono state le indicazioni portate in Consiglio Comunale perché calate dall’alto. Nessuno è contrario nel riconoscere ad una dipendente comunale, a cui va il merito di quanto fatto in tempi di covid..ma così facendo, il primo cittadino, in modo inusuale, per la prima volta nella storia ha sponsorizzato e voluto direttamente tale candidatura, quasi imponendola. Si tratta di un precedente pericoloso”. Così, in una nota stampa, il meetup Cesa 5 stelle.

“Mentre, i tanti volontari, le associazioni del territorio, meritevoli che hanno dato tanto in periodo di covid e sono stati più che discreti, sono stati bistrattati. La nostra grande delusione e aver dimenticato tutte quelle persone che hanno giocato un ruolo di indubbio valore durante la recente emergenza e non solo. Il meetup Cesa 5 stelle, vuole proporre quelle persone meritevoli che sono stati esempio di umanità, carattere e disponibilità. Ci sono tanti volontari, uomini, donne e giovani che si sono contraddistinti quali nostri concittadini ma le loro azioni, il loro esempio, sono rimasti nell’ ombra. Il primo cittadino e il Pd Cesano sono gli unici responsabili di una grave ingerenza politica anche là dove si dovrebbe parlare e professare uno spirito di comunità unito e libero. La benemerenza, doveva essere, la rinascita della comunità, si è trasformata invece in autocelebrazione dei fans del primo cittadino. La questione investe il senso stesso della onorificenza e le sue modalità di attribuzione. Sarebbe stato giusto fare una lista di candidati una commissione di nomina del consiglio comunale che, dunque, rispecchiasse tutte le sensibilità politiche. Il risultato grigio e immobile dell’attuale governance è evidente nelle scelte compiute anche in altri settori dal bilancio all’urbanistica, ai cantieri mai partiti e all’assenza di coinvolgimento, condivisione e rispetto per la comunità e soprattutto per le minoranze. Questo è il primo cittadino. Questo è il Pd Cesano”.