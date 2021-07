Cesa. 5Stelle: “I riconoscimenti non devono seguire simpatie o sostegni politici/elettorali”

“Dopo aver appreso l’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, siamo rimasti fortemente contrariati ancora una volta, dal modo con cui vengono fatte certe scelte. Pur comprendendo cosa abbia spinto il primo cittadino a dare la benemerenza alla dipendente comunale per l’impegno profuso in periodi di difficoltà, ci chiediamo come mai non siano stati scelti anche altre figure o altri dipendenti e soprattutto giovani e meno giovani che nonostante il covid si sono contraddistinti. I riconoscimenti non devono seguire simpatie o sostegni politici/elettorali ma valori concreti ed universali”. Così, in una nota stampa, il Meetup 5 Stelle Cesa.

”Oggi, Cesa vive un periodo di disservizi e difficoltà dove il confronto, il dialogo e la democrazia sono diventate parole a qualcuno sconosciute. Inoltre, non abbiamo più visto i cantieri e le opere promessi durante la campagna elettorale, la scarsa pulizia di strade, la mancanza di programmazione in tema dei rifiuti, come l’assenza di investimenti e il Puc di cui dovrebbe esser informata la comunità. Ragion per cui, il gruppo di attivisti meetup Cesa 5 stelle, sarà presente domenica in piazza de Michele per esprimere non solo il dissenso ma informare e proporre nuove idee per Cesa. Basta con l’utilizzo padronale della cosa pubblica che pretende fedeltà e devozione mentre poi si nasconde alle domande dei cittadini”.