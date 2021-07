Caso PD Aversa, Santulli e la bordata a Gatto ed Alma: “Decaduto anche l’intero direttivo”

Paolo Santulli non ci sta. Il consigliere comunale che che avuto la sospensiva di tre mesi dal partito dem (assieme ad Eugenia D’Angelo e Maurizio Danzi) punta il dito contro Gatto ed Alma: “La Commissione di Garanzia Nazionale del Pd ha deciso: A) che sono decaduti dai loro incarichi tutti i dirigenti PD iscritti nel 2019 che non hanno rinnovato nel 2020. In questa situazione si trovano tutti i dirigenti a vario titolo del PD di Aversa. Abbiamo rinnovato solo il sottoscritto ed Eugenia D’Angelo. Inoltre è stata annullata una decisione della Commissione Regionale di Garanzia, dove noi tre “dissidenti” venivamo solo richiamati. Inoltre, nel “terremoto politico” è stata cancellata la Commissione di Garanzia Regionale”.

La nuova determinazione di oggi, oltre a sospendere per tre mesi Santulli, Dangelo e Danzi, dichiara decaduto il direttivo del PD aversano, quello che elegge il segretario. “In base a ciò – continua Santulli- per cui Aversa è senza governo, tenuto anche conto che Gatto è decaduto perché non iscritto nel 2020. Inoltre, ovviamente, questa è una parte dei provvedimenti, perché noi abbiamo ricorso chiedendo l’espulsione di Gatto per il manifesto contro i dissidenti e di Erika Alma, perché candidata pur avendo un provvedimento giudiziario contemplato , come veto, nel codice etico del Partito. In sostanza avevano chiesto la nostra espulsione e sono rimasti, nonostante le pressioni dei “masti” con un palmo di naso. Oltre a ciò abbiamo prodotto ricorso contro il provvedimento, carente nella forma e nella sostanza. Quanto ai consiglieri, nuovi iscritti del PD, che non vollero candidarsi con il PD, tengo a dire, come tutti sanno, che non si è iscritti perché si paga la quota online, è necessaria la ratifica degli organi preposti, che per il 2021 è prevista per a fine 2022, considerato che le campagne del tesseramento non sono ancora state ufficialmente aperte e che le percentuali dei nuovi iscritti sono proporzionate ai rinnovi, il 20%”.