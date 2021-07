Casapulla. Scarsa pressione dell’acqua, lavori alla condotta idrica nella zona di via Nocelle

Si è concluso in questi giorni l’intervento di miglioramento della rete idrica della zona di via Nocelle a Casapulla, al confine con il Comune di San Prisco. Da diversi anni i residenti di questa area devono affrontare il problema della scarsa pressione dell’acqua. Nelle ultime settimane, su indicazione dell’amministrazione comunale, diretta dal sindaco Renzo Lillo, sono stati realizzati dei lavori alla conduttura, mirati al miglioramento delle tubazioni, con l’obiettivo di aumentare la portata idrica nelle abitazioni che si trovano in questa zona di Casapulla.

«Con i lavori di questi giorni – afferma il primo cittadino Renzo Lillo – abbiamo rafforzato la rete dell’area di via Nocelle. La carenza idrica in questa zona rappresenta un problema decennale per i residenti. I lavori realizzati negli ultimi giorni sono finalizzati all’aumento della pressione dell’acqua; prossimamente ci saranno altri tipi di interventi, se possibile anche più radicali, per rafforzare e migliorare ancora di più la condotta idrica della zona al confine con San Prisco».