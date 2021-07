Casal di Principe. Eutanasia legale e Giustizia giusta: parte la raccolta firme

Presso lo studio legale dell’avv. Sergio Cavaliere, in Casal di Principe, via Seneca n. 1, fino alla metà di settembre, sarà possibile sottoscrivere i moduli per richiedere i referendum per la legalizzazione dell’eutanasia e per la riforma della giustizia.

Il quesito sull’eutanasia, proposto dai Radicali Italiani e dall’Associazione Luca Coscioni, chiede che sia abrogata la norma che punisce l’omicidio del consenziente.

I sei quesiti sulla giustizia, proposti dal Partito Radicale e dalla Lega, riguardano la responsabilità civile diretta dei magistrati, limiti alla custodia cautelare, l’abrogazione del decreto Severino, l’equa valutazione dei magistrati, la separazione delle carriere dei magistrati, la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura.

La sottoscrizione dei moduli non è un impegno a votare a favore dei quesiti ma uno strumento di democrazia che restituisce agli elettori il diritto a decidere su materie particolarmente delicate.

Lo Studio Cavaliere è aperto per le sottoscrizioni tutti i giorni, dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 19,30.