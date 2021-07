Cancro, Viola: “Possibile curarlo con immunoterapia”

“Curare il cancro sfruttando le nostre difese immunitarie è stato per tanto tempo un miraggio e per tanto tempo è stato visto con diffidenza dall’oncologia classica”. La sfida è stata quella di “cercare di capire quale fosse interazione fra crescita tumore e sistema immunitario- ha dichiarato Antonella Viola dell’Università di Padova durante ‘Guarire, le nuove frontiere della medicina’, l’evento nato per illustrare il presente e il futuro della ricerca biomedica e della medicina organizzato a Roma, presso la casa dei Cavalieri di Rodi, dall’Osservatorio Sanità e Salute “Il futuro dell’immunoterapia dei tumori dipende dalla storia di Emily la prima bambina al mondo a ricevere una terapia immunoterapica per curare una leucemia” in pratica usare i linfociti per sconfiggere la malattia. “Emily ce l’ha fatta e quest’anno festeggia il nono anno senza cancro”.

(Edr/Dire)