Calcio Femminile. La Serie A sbarca su La7

Dopo aver raccontato nelle ultime due stagioni le emozioni della Serie A Femminile, grazie al nuovo accordo TIMVISION continuerà a trasmettere in diretta tutte le partite del massimo campionato. Accanto alla Tv di TIM la novità sarà rappresentata da La7, che dal 28 agosto manderà in onda una gara per ogni giornata di Serie A.

Grazie all’accordo biennale siglato con la FIGC, TIMVISION e La7 hanno anche acquisito i diritti delle due principali competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Femminile: la piattaforma on-demand di TIM trasmetterà le fasi finali della Coppa Italia – a partire dai Quarti di finale – e la Final Four della Supercoppa, e così farà anche il Network La7 (La7 e La7d), che porterà in chiaro nelle case degli italiani 22 incontri di campionato, le semifinali e la finale di Coppa Italia e le tre sfide che caratterizzeranno il rinnovato format – già utilizzato la scorsa stagione – della Supercoppa.

“L’assemblea dei Club di Serie A Femminile ci ha dato mandato di trattare le offerte più concrete pervenute per i diritti audiovisivi per le prossime due stagioni sportive – ha dichiarato il presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani – oltre a ritrovare tutte le partite su l’OTT di TIMVISION, la grande novità sarà quella di poter vedere una partita per giornata in chiaro su La7, dando così al movimento la possibilità di poter raggiungere sempre più persone e famiglie su tutto il territorio italiano”.