Boxe, Zinzi alla premiazione della campionessa Sirine Charaabi

“Lo sport come volano per rilanciare l’immagine della nostra terra. Un’impresa possibile grazie ai tanti talenti che da anni in diverse discipline stanno portando in alto il nome della provincia di Caserta. L’ultima, solo in ordine di tempo, è Sirine Charaabi campionessa europea di boxe allenata dal team Tifata Boxe del maestro Giuseppe Perugino. Quella di Sirine è una storia di talento, caparbietà, ma anche di integrazione che mi piacerebbe fosse da stimolo e da esempio per tanti giovani”. Così il capogruppo Lega in Regione Campania, Gianpiero Zinzi, partecipando stamani alla premiazione della campionessa Charaabi avvenuta nella Sala consiliare del Comune di San Prisco.