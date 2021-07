Basket. Virtus Salerno, Mennella il primo riconfermato

Un passo dopo l’altro. Ed allora prima il capo allenatore, poi il roster. L’estate della Virtus Arechi Salerno inizia a toccare temperature caldissime.

Dopo l’annuncio di coach Di Lorenzo, è il momento di un altro colpo importante. La costruzione del nuovo roster inizia alla grande, inizia con la riconferma di Marco Mennella. Dalla guardia classe 1999 riparte dunque il club blaugrana, riparte da chi è pronto a vivere la sua terza stagione con indosso i colori della Virtus.

Le dichiarazioni di Marco Mennella: “Con la Virtus c’è un legame molto forte, qui mi sento a casa. Il merito di tutto ciò è dei tifosi, nonché del presidente Renzullo e del ds Corvo. Proprio loro due mi hanno fatto sentire ancora più importante affidandomi un ruolo di primo piano all’interno di un progetto che ritengo davvero interessante. In più avrò l’opportunità, così come i miei futuri compagni, di essere allenato da un coach di esperienza come Di Lorenzo, ci siamo già sentiti e ci stiamo conoscendo giorno dopo giorno sempre di più. Sono dell’avviso che nel corso della prossima stagione potremo dire la nostra, ovviamente l’augurio è quello di poter avere nuovamente al nostro fianco i tifosi che tanto ci sono mancati nell’ultimo campionato. Posso garantire che ci sarà voglia di riscatto e voglia di voler fare bene, per regalare così le giuste soddisfazioni alla piazza di Salerno. Personalmente sono pronto, so che il prossimo sarà un anno importante anche per la mia crescita”.

Le dichiarazioni del ds Pino Corvo: “Ripartire da Mennella era una delle nostre priorità. Dopo la scelta del nuovo allenatore ci siamo subito messi a lavoro per la costruzione dell’organico che dovrà disimpegnarsi nella prossima stagione. Come già anticipato in tempi non sospetti, l’idea del presidente Renzullo e di tutto il board blaugrana per la stagione 2021-22 è quella di abbassare notevolmente l’età media del roster e puntare quindi su giovani di indubbio valore che possano permettere alla Virtus di dire la sua nel corso del presente e del futuro. Da qui nasce tutto, ed ecco perché in primis abbiamo deciso di puntare con forza su Mennella. Conosciamo il suo valore e le sue qualità, sappiamo che con un ruolo ancora più importante potrà essere di grande supporto per la squadra. Ma questo, ovviamente, è solo il primo passo, a breve si aggiungeranno ulteriori novità. Vogliamo che la squadra faccia divertire il pubblico che speriamo possa tornare prestissimo al Pala Longo”.