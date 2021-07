Basket. Presentata la Virtus Roma 1960

“Questo progetto parte dal basso, per costruire le fondamenta di un grattacielo. Abbiamo visto che c’era una forte richiesta da parte dei tifosi per avere un punto di riferimento nella capitale, e noi ci proviamo. Non facciamo delle promesse. Lo sport è fondamentale per i giovani e questo è un progetto che mi sta a cuore. Lo dichiara commosso Maurizio Zoffoli, fondatore della Virtus Roma 1960, presentando, al centro sportivo Pio XI, la nuova squadra di basket della capitale che esordirà nel campionato C gold. Cofondatore e direttore tecnico è Alessandro Tonolli.

Per l’ex giocatore della Virtus e della Nazionale di basket la Virtus Roma 1960 “vuole essere protagonista. Siamo sul mercato, abbiamo avuto conferme da giocatori importanti e altri sono in trattativa. Non vogliamo fare grandi proclami perchè ora l’idea è quella di strutturarci bene, vogliamo essere una realtà stabile. Vogliamo dare importanza al settore giovanile, consapevoli che le forze nuove saranno il futuro della nostra società e del movimento cestistico”. Fabiano Mocci è l’allenatore della prima squadra, con Mattia Giannini capitano. Claudio Carducci ricopre il ruolo di responsabile del settore giovanile, Luigi Mauriello quello si club manager e Costanza Di Dato è responsabile tecnico minibasket. Il progetto della Virtus Roma 1960 prevede anche una squadra femminile.

(Mem/ Dire)