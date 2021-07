Aversa. Ripreso servizio pulizia e spurgo caditoie stradali

Da ieri è ripreso il servizio di pulizia e spurgo delle caditoie stradali. L’intervento ha lo scopo di mantenere l’efficienza delle caditoie evitando così il ristagno delle acque meteoriche: nello specifico si provvederà alla pulizia, lavaggio e spurgo delle caditoie, delle griglie e delle bocche di lupo, rimuovendo detriti, fango e foglie che li ostruiscono.

“L’Amministrazione comunale, in una logica di prevenzione del rischio occlusioni ed allagamenti tipici della stagione autunnale, e per rispondere a precise segnalazioni pervenute dalla cittadinanza, ha provveduto a far ripartire il servizio -dichiara l’Assessore all”Ambiente Elena Caterino -. La prima fase di interventi si sta focalizzando sulle aree di maggiore criticità individuate grazie alle ricognizioni sul territorio effettuate in occasione del censimento delle caditoie effettuato per la prima volta ad Aversa”.