Aversa. Piazza Marconi, Cannavale: “La piazza che non c’è”

“Certo che questa amministrazione è esperta nel gioco delle tre carte, ormai non riusciamo più a seguirla, visto i tanti selfie e i proclami che stanno sfornando da due anni, senza mai riuscire a fare una ciambella con il buco. Carissimo Sindaco, caro assessore, ci volete dire una volta per tutte se piazza Marconi è una piazza o un parcheggio (con tanto di strisce blu)? La volete finire di prendere per i fondelli i cittadini aversani? Possibile che gli abitanti di piazza Marconi non sanno più se la loro piazza, rimarrà tale, o sarà chiamata parcheggio Marconi, grazie alle vostre felici intuizioni?”. Così, in una nota stampa, l’esponente di FdI Aversa Pino Cannavale.

“Nel lontano 2020, si leggeva su un giornale locale, dello stanziamento poco meno di 2 milioni di euro per recuperare piazza Marconi, soldi recuperati del mutuo a carico del Comune e Regione Campania che dovevano servire per realizzare i Pip mai realizzati. Allora mi chiedo, possibile che gli abitanti di piazza Marconi e i cittadini Aversani, ad oggi non conoscono quale sarà il destino di una delle piazze più belle di Aversa? Anche il comitato civico creato proprio per il recupero di Piazza Marconi, supportato da tutti i cittadini aversani, chiede a tutti i consiglieri Comunali, nessuno escluso, di intervenire sullo strano comportamento di questa amministrazione e di informare i cittadini quale destino è riservato ad una delle piazze che una volta era la piazza più bella della Città di Aversa”.