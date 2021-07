Aversa. Periferie abbandonate, Golia: “Amministrazione ci metta la stessa passione come per le ‘inaugurazioni’”

“È un sabato pomeriggio di luglio, fa caldo, dobbiamo stare sereni e quindi nessuna polemica ma, una considerazione “stimolante” a “costo zero” vorrei farla, avendo anche visto delle foto: se questa amministrazione, impiegasse le stesse energie che impiega per (in ordine sparso) inaugurazione fontane (con acqua fresca); apposizione di “dissuasori per sacchetti selvaggi”; rifacimento look di piazze con tavolini/super eventi musicali e cose simili (tutte cose sicuramente belle ma non fondamentali) per risolvere qualche altro problemino pure importante forse saremmo tutti quanti un po’ più contenti”. Così il consigliere comunale di minoranza, Gianluca Golia.