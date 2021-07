Aversa. Movida via Seggio, Golia: “Zona franca senza controllo. Manca una vera amministrazione”

“Le immagini che immortalano quello che è successo la notte scorsa in Via del Seggio, hanno dato l’ennesima immagine plastica di quanto sia “terra di nessuno” la nostra amata città. Al di là delle belle frasi, delle massime filosofiche e dei buoni propositi, a questa città manca l’impronta di una vera amministrazione”. Così, in una nota, il consigliere comunale di minoranza Gianluca Golia.

“Nel fine settimana, ancor di più in questo periodo estivo, la città ed in particolare certe zone, diventano delle vere e proprie “zone franche”, dove chi le popola, si sente in diritto di poter fare quello che vuole. Sarebbe utile, da parte di questa amministrazione, cambiare linea e rendersi conto che, ad oggi, l’eccessiva “disponibilità” non è l’arma vincente per affrontare e contenere questo fenomeno deleterio. Ancora una volta, il tempo passa, la quiete e la sicurezza dei residenti, vengono bistrattate e l’amministrazione si gongola in progetti futuri e richiami al buon senso”.